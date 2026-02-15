L’omaggio della Mare al grande Pantani Il Manuzzi brilla la squadra no Piovono fischi

La Curva Mare ha fischiato la squadra alla fine della partita, perché si sentivano delusi dalla prestazione, mentre il Manuzzi ha reso omaggio a Pantani con un minuto di silenzio. La contestazione è arrivata dopo una gara in cui i tifosi hanno iniziato a cantare contro la squadra, ritenendo che non meritasse la serie C. La pioggia di fischi ha colpito la squadra per la prima volta questa stagione.

È finita coi fischi, per la prima volta in questa stagione piovuti copiosi dalla Curva Mare, al termine di una gara nelle battute finali della quale il cuore del tifo bianconero aveva già iniziato a cantare di non meritare la serie C. Prospettiva certamente nefasta e del tutto inimmaginabile appena un mese fa, ma è anche vero che quest'ultimo mese è stato decisamente lungo. E cupo. Serve pensarci, non per attirarsi iatture, ma per trovare il modo per uscire dal pantano e ritrovare quella serenità e quel piacere di godersi le partite citati anche da Mignani alla vigilia. E che invece il pubblico di casa sta cominciando a perdere.