Guida completa al Trofeo Laigueglia 2026 | orari programmi e diretta streaming

Il Trofeo Laigueglia 2026 si svolgerà mercoledì 4 marzo, inserendosi nel calendario delle classiche primaverili italiane. La gara è una competizione internazionale di ciclismo che coinvolge diverse squadre e corridori provenienti da vari paesi. La manifestazione prevede una serie di corse con partenza e arrivo a Laigueglia, e sarà possibile seguire l'evento in diretta streaming.

Nel calendario delle classiche primaverili, un nuovo appuntamento internazionale prende posto in Italia: il Trofeo Laigueglia 2026, in programma mercoledì 4 marzo. L’evento ligure costituisce un banco di prova fondamentale per i primi appuntamenti della stagione e richiama un parterre di livello, pronto a misurarsi con un percorso che mescola tratte costiere, salite mirate e un finale impegnativo. L’edizione in corso offre elementi di continuità con la tradizione e al tempo stesso introduce novità tattiche e progressioni tecniche, predisponendo una cornice atletica di alto livello. La gara si disegna su un tracciato rinnovato rispetto alle edizioni recenti, con una partenza "da Albenga" e l’arrivo nel capoluogo di Laigueglia. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

