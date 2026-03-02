Guida completa al Trofeo Laigueglia 2026 | orari programmi e diretta streaming

Il Trofeo Laigueglia 2026 si svolgerà mercoledì 4 marzo, inserendosi nel calendario delle classiche primaverili italiane. La gara è una competizione internazionale di ciclismo che coinvolge diverse squadre e corridori provenienti da vari paesi. La manifestazione prevede una serie di corse con partenza e arrivo a Laigueglia, e sarà possibile seguire l'evento in diretta streaming.

Nel calendario delle classiche primaverili, un nuovo appuntamento internazionale prende posto in Italia: il Trofeo Laigueglia 2026, in programma mercoledì 4 marzo. L’evento ligure costituisce un banco di prova fondamentale per i primi appuntamenti della stagione e richiama un parterre di livello, pronto a misurarsi con un percorso che mescola tratte costiere, salite mirate e un finale impegnativo. L’edizione in corso offre elementi di continuità con la tradizione e al tempo stesso introduce novità tattiche e progressioni tecniche, predisponendo una cornice atletica di alto livello. La gara si disegna su un tracciato rinnovato rispetto alle edizioni recenti, con una partenza "da Albenga" e l’arrivo nel capoluogo di Laigueglia. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Guida completa al Trofeo Laigueglia 2026: orari, programmi e diretta streaming Guida completa all'UAE Tour 2026: programmi, orari e dirette streamingAll’inizio della stagione 2026, le corse a tappe si avviano con una manifestazione di rilievo nel deserto degli Emirati. Elimination Chamber 2026: orari, diretta streaming e guida completal'atmosfera è alle stelle a chicago per un evento cruciale nel percorso verso WrestleMania 42. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Trofeo Laigueglia. Temi più discussi: Suzuki al 63° Trofeo Laigueglia: sostenibilità, efficienza Hybrid e passione per il ciclismo; Suzuki: le ibride in primo piano al Trofeo Laigueglia 2026; Guida Calendario Ciclismo 2026: Percorso | Startlist | TV | Vincitore; Suzuki al 63° Trofeo Laigueglia: sostenibilità, efficienza Hybrid e passione per il ciclismo. Trofeo Laigueglia, percorso inedito con l'inserimento della salita di CipressaLa classica ligure affronterà anche una delle salite chiave della Milano - Sanremo, percorso di 192 km da Albenga a Laigueglia ... it.blastingnews.com Suzuki al 63° Trofeo Laigueglia: sostenibilità, efficienza Hybrid e passione per il ciclismoSuzuki rinnova la propria alleanza con il mondo del ciclismo, partecipando al 63° Trofeo Laigueglia, una delle corse più prestigiose del calendario internazionale. L’azienda giapponese mette nuovament ... megamodo.com Ho debuttato nel Trofeo Laigueglia del '77. Arrivavo da una sei giorni, non avevo fatto una grande preparazione. Come sono arrivato dalla sei giorni, il mattino dopo, i miei compagni di squadra, che erano tutti corridori importanti come Baronchelli, Panizza, Pa - facebook.com facebook Torna Albenga in Tavola 4 marzo, ospite del villaggio di partenza del Trofeo Laigueglia, con protagonista il carciofo spinoso, il “re” dei prodotti del territorio. Per info: scoprialbenga.it/albenga-in-tav… Comune Albenga #ligurianriviera x.com