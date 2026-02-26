Nek data zero a Spoleto con i più grandi successi A Orvieto viaggio nelle musiche di Ennio Morricone

Sarà una giornata stellare, quella di domenica primo marzo, per la stagione “Tourné“ che approda in contemporanea a Spoleto e a Orvieto con un doppio evento musicale. Così alle 20.30 al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto c’è la data zero di “Nek Hits - European Tour”. Sul palco i fan avranno la possibilità di rivivere tutta l’energia di Nek (nella foto), con un concerto che celebra la potenza della musica dal vivo, tra grandi successi e arrangiamenti rinnovati. L’artista ripercorrerà tutte le più grandi hit della sua carriera, da brani indimenticabili come “Laura non c’è”, “Fatti avanti amore”, “Lascia che io sia”, “Almeno stavolta”,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

