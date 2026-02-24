Referendum giustizia | proseguono gli incontri pubblici con avvocati e magistrati

Il dibattito pubblico sulla giustizia si intensifica dopo l’annuncio di incontri tra avvocati e magistrati. La causa è il referendum previsto per il 22 e 23 marzo, che ha portato a un confronto diretto tra professionisti del settore. Nei talk aperti, si discutono le riforme e le modifiche alla normativa, con la partecipazione di cittadini interessati. Gli incontri continuano in diverse città italiane, attirando numerosi partecipanti.

Il 28 febbraio, nel castello di Mesagne, confronto fra i sostenitori del Sì e quelli del No. Il 3 marzo, al maxi cinema di Brindisi, prevista la presenza di Antonio Di Pietro, a un incontro organizzato da FdI. Il 6 marzo, a Tenuta Moreno, la presentazione del libro di Piergiorgio Morosini Proseguono gli incontri pubblici con magistrati e avvocati, in vista del referendum sulla giustizia, in programma il 22 e il 23 marzo. Il prossimo 28 febbraio, dalle ore 18, presso l'auditorium del Castello di Mesagne, si svolgerà un evento organizzato dal "Lions Club International Distretto 108AB – Zona 12". Referendum sulla giustizia, Fiore è fra i pochi avvocati del "no": "Avremo magistrati legati alle logiche della politica giudiziaria del Governo di turno"Fiore, avvocato, critica la riforma della giustizia perché teme che i magistrati siano influenzati dalle decisioni politiche del governo. Referendum giustizia, aumentano gli avvocati per il No: "Preoccupazione enorme"Il risultato delle recenti dichiarazioni dimostra che molti avvocati sono pronti a votare no al referendum del 22 e 23 marzo, preoccupati per le possibili conseguenze. Referendum giustizia, Fratoianni (Avs): Voto per il no. Meloni vuole controllo magistratura