Riccardo Trevisani non ha dubbi: Vlahovic stava esultando pensando alla Champions che i bianconeri non avranno quest’anno. Durante la puntata di 'Pressing', il giornalista ha commentato l’esultanza dell’attaccante serbo, evidenziando come il suo entusiasmo fosse legato più alla passione per la Juve che alla reale possibilità di partecipare alla competizione europea.

Non è di certo un mistero che Dusan Vlahovic sia uno degli obiettivi del Milan per la prossima stagione. Il serbo andrà in scadenza con la Juventus a giugno e rappresenta un'occasione invitante a parametro zero. Nella giornata di ieri, durante il match con la Lazio, l'attaccante della Juve era vicino alla squadra, nonostante l'infortunio che lo tiene fermo da novembre. Al gol di Kalulu, arrivato nel recupero, l'ex Fiorentina ha esultato con un entusiasmo contagioso, sollevando nuove discussioni sul suo futuro Al termine della partita, Riccardo Trevisani ha commentato così il gesto di Dusan Vlahovic durante la puntata di 'Pressing': "Vlahovic era vicino alla squadra anche da indisponibile, l'infortunato può stare a casa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Trevisani non ha dubbi: “Vlahovic stava esultando per una Champions che non giocherà con la Juve”

Approfondimenti su Vlahovic Juve

Serena non ha dubbi: Vlahovic non rinnoverà con la Juventus.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Vlahovic Juve

Argomenti discussi: Nuovo rinforzo dopo l'infortunio Di Lorenzo? Il Napoli ha preso una decisione; E' già il miglior acquisto della stagione 2026-27: Pellegatti non ha dubbi sul 'colpo' del Milan; Chivu stravolge tutto per Inter-Torino: le ultime da Appiano Gentile e la novità in regia; Cosa ha portato Allegri e quello che è mancato fino ad ora al Milan, Viviano non ha dubbi: Può fare meglio.

Trevisani non ha dubbi: Il Milan gioca davvero maleIntervenuto a Pressing, Riccardo Trevisani ha rilasciato quste parole sul Milan che ieri sera ha pareggiato 1-1 sul campo della Roma: Nessuno può dire che il Milan non stia ... milannews.it

Trevisani: Il Milan può vincere il campionatoRiccardo Trevisani commenta la vittoria dei rossoneri sul Lecce e non ha dubbi, la squadra di Allegri può vincere lo scudetto. msn.com

Riccardo Trevisani ci aiuta con i dubbi di giornata risolvendo i qualche ballottaggio Pronti per la prossima giornata #Fantacalcio #SerieA facebook