Inter ma quanti sono i gol da palla inattiva? Prima in Italia in Europa…

L'Inter si conferma una delle squadre più pericolose sui calci da fermo in Italia e in Europa. La capacità di trasformare le occasioni da palla inattiva in gol rappresenta un elemento distintivo della squadra, che si distingue non solo per i risultati, ma anche per l’efficacia in questa fase di gioco. Un dettaglio che contribuisce a rafforzare la competitività dell’Inter in campionato e nelle competizioni internazionali.

Inter. L’ Inter continua a distinguersi in Serie A non solo per i risultati, ma anche per l’efficacia sui calci da fermo. I nerazzurri hanno infatti segnato la loro nona rete stagionale direttamente da calcio d’angolo, confermandosi al vertice in questa particolare classifica. La statistica, riportata da La Gazzetta dello Sport, sottolinea come la squadra di Cristian Chivu sfrutti al meglio le situazioni di palla inattiva, trasformandole spesso in occasioni da gol decisive. Il rendimento dell’ Inter in questa specialità non ha eguali in Italia e trova pochi pari tra i migliori cinque campionati europei. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

