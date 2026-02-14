Rinnovate le cariche direttive delle associazioni familiari di Reggio Calabria

Il forum delle associazioni familiari di Reggio Calabria ha deciso di rinnovare le proprie cariche dopo aver discusso le nuove strategie per sostenere le famiglie locali. Durante l'incontro, sono stati eletti i nuovi rappresentanti che guideranno le attività nei prossimi mesi. Tra i punti principali, si è deciso di concentrarsi su servizi di supporto e iniziative di sensibilizzazione nel territorio.

Al termine dei lavori assembleari del forum sono state elette Luciana Megali in qualità di presidente e Lucia Palumbo sua vice Luciana Megali, è madre di tre figli laureata in giurisprudenza è direttore presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria e in possesso di un master triennale in scienze del matrimonio e della famiglia conseguito presso l’Istituto Giovanni Paolo II della Pontificia Università Lateranense. Da anni è impegnata nella pastorale familiare insieme al marito e si occupa di welfare familiare, maturando competenza ed esperienza nel sostegno e nella promozione della famiglia. ReggioToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Il Forum delle Associazioni familiari di Reggio Calabria ha nominato Luciana Megali come nuova presidente, dopo che le elezioni hanno portato alla scelta di una squadra di volontari che si occuperanno di supportare le famiglie.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: PILLOLA DEL GIORNO DOPO: TORNA RICETTA MA L’ERRORE VIENE CORRETTO.

Reggio Calabria, il Forum delle Associazioni familiari ha rinnovato le cariche direttiveSi è riunito il Forum provinciale delle Associazioni familiari di Reggio Calabria per procedere al rinnovo delle cariche direttive.Al termine dei lavori assembleari, sono state elette alla guida del F ... strettoweb.com

Rinnovate le cariche dell’Associazione European Consumers: Marco Tiberti presidenteSi è riunita in data 7 febbraio l’Assemblea dei Soci di European Consumers APS, che ha ufficializzato il rinnovo del Direttivo. Un passaggio istituzionale carico di significato, avvenuto nel ricordo d ... rietinvetrina.it

Presentata la coalizione di centrodestra a Reggio Calabria "ADESSO REGGIO" facebook

Maltempo al Centro-Sud, Calabria e Sicilia in crisi Criticità a Catanzaro e Reggio Calabria. Bufera in Sicilia, scuole chiuse ed Eolie isolate x.com