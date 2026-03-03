Trasportava 21 kg di sigarette di contrabbando in valigia | fermato e denunciato foggiano

Un uomo di Foggia è stato fermato mentre si muoveva per le strade della città con una valigia apparentemente ingombrante e pesante. I finanzieri, insospettiti dalla scena, hanno sottoposto a controllo il soggetto e all’interno della valigia hanno scoperto 21 chili di sigarette di contrabbando. L’uomo è stato quindi denunciato per il tentativo di trasporto illecito di tabacchi di contrabbando.

Si aggirava per le vie di Foggia con una grossa e pesante valigia. Una circostanza che ha insospettito i finanzieri, che hanno fatto scattare il controllo: all'interno del bagaglio, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Foggia hanno trovato