Scoperti con 58 kg di sigarette di contrabbando | arrestati tre soggetti

La Guardia di Finanza di Cerignola ha arrestato in flagranza di reato tre uomini mentre scaricavano 58 kg di sigarette di contrabbando in un deposito privato, un'operazione scattata dopo un lungo appostamento nelle campagne vicino alla città.

Si procedeva, quindi, all’immediata perquisizione dei locali dove erano stati depositati i colli e al sequestro di quanto rinvenuto, per un totale di 58 kg di tabacchi lavorati di contrabbando. Contestualmente, sono stati tratti in arresto in flagranza di reato i tre responsabili: due ai domiciliari, mentre il terzo è stato tradotto presso la casa circondariale di Foggia. Gli arresti sono stati oggetto di successiva convalida da parte del Giudice per le Indagini Preliminari. L’attività della Guardia di Finanza in materia di lotta al contrabbando di tabacchi lavorati è volta a disarticolare le organizzazioni criminali transnazionali e ad aggredire i patrimoni illecitamente accumulati.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

