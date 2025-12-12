Fermato il mulo dei Pokemon | maxi sequestro all’aeroporto di Linate l’uomo trasportava di contrabbando 20mila carte per un valore superiore ai 90mila euro

Ilfattoquotidiano.it | 12 dic 2025

All’aeroporto di Linate, la Guardia di Finanza e gli agenti doganali hanno sequestrato un uomo di 20 anni che trasportava illegalmente più di 20 mila carte dei Pokémon e di One Piece, per un valore superiore ai 90 mila euro. L’operazione ha portato al maxi sequestro di un ingente carico di merce contraffatta, evidenziando i rischi del mercato parallelo di oggetti da collezione.

Allaeroporto di Linate, la Guardia di Finanza e gli agenti della dogana e dei monopoli hanno fermato un ragazzo di 20 anni che trasportava di contrabbando oltre 20 mila carte dei Pokemon e di One Piece. Come riporta La Stampa, il protagonista della vicenda aveva fatto scorta di figurine rare a Tokyo, città da cui era partito per tornare in Italia, a Milano, facendo scalo a Parigi. Il giovane aveva superato i controlli del “corridoio verde”, riservato a chi non ha oggetti da dichiarare in dogana. In un controllo di routine, gli agenti hanno scoperto il carico delle cards rare e non ancora giunte sul mercato europeo. Ilfattoquotidiano.it

