Fermato il mulo dei Pokemon | maxi sequestro all’aeroporto di Linate l’uomo trasportava di contrabbando 20mila carte per un valore superiore ai 90mila euro

All’aeroporto di Linate, la Guardia di Finanza e gli agenti doganali hanno sequestrato un uomo di 20 anni che trasportava illegalmente più di 20 mila carte dei Pokémon e di One Piece, per un valore superiore ai 90 mila euro. L’operazione ha portato al maxi sequestro di un ingente carico di merce contraffatta, evidenziando i rischi del mercato parallelo di oggetti da collezione.

All’ aeroporto di Linate, la Guardia di Finanza e gli agenti della dogana e dei monopoli hanno fermato un ragazzo di 20 anni che trasportava di contrabbando oltre 20 mila carte dei Pokemon e di One Piece. Come riporta La Stampa, il protagonista della vicenda aveva fatto scorta di figurine rare a Tokyo, città da cui era partito per tornare in Italia, a Milano, facendo scalo a Parigi. Il giovane aveva superato i controlli del “corridoio verde”, riservato a chi non ha oggetti da dichiarare in dogana. In un controllo di routine, gli agenti hanno scoperto il carico delle cards rare e non ancora giunte sul mercato europeo. Ilfattoquotidiano.it

Milano, carte Pokémon di contrabbando: maxi sequestro da 90mila euro a Linate - Bloccato un passeggero proveniente dal Giappone: oltre 20mila carte collezionabili nascoste nei bagagli. affaritaliani.it

Una bella camminata a Cima Muli Camporosso direzione Acomiza, mi son fermato per immortalare un paesaggio incredibile che invita tutti a godersi le montagne del FVG. Questa foresta, grazie alla Vicinia di Camporosso, ha fornito gli alberi di Natale di molti - facebook.com Facebook