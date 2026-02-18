Gli uccelli hanno le orecchie? Dove si trovano e come sono fatte

Gli uccelli hanno le orecchie perché, sebbene non siano visibili dall’esterno, possiedono strutture uditive ben sviluppate. La scoperta arriva da uno studio recente che ha analizzato le teste di diversi volatili, rivelando che le orecchie sono posizionate ai lati della testa, nascoste sotto le piume. A differenza dei mammiferi, queste aperture sono piccole e quasi invisibili, ma permettono agli uccelli di percepire anche i suoni più sottili e di orientarsi meglio nell’ambiente.

Naturalmente anche gli uccelli hanno le orecchie, ma quasi sempre non sono visibili. Non hanno orecchie esterne evidenti come noi mammiferi, ma il loro udito è comunque incredibilmente sviluppato, non solo nelle specie che cantano.🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Perché siamo coscienti? Gli scienziati trovano la risposta studiando il cervello degli uccelli Leggi anche: Dove si trovano gli autovelox nel Foggiano: quali possono fare le multe e quali ancora no Mit dem Campinganhänger durch Island. Reise-Dokumentation Teil 7: „Ostland, Rückreise, Resümee“ Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Nelle campagne cala il silenzio: in 25 anni sparito un uccello su tre, e il crollo è solo all’inizio; Il canto degli uccelli ci dice che, in un quarto di secolo, la loro presenza è diminuita del -33% nelle campagne. La causa? Un sistema che, più che produttivo, potremmo definire autodistruttivo; Nelle campagne diminuiscono gli uccelli; L'Italia ha perso un terzo di uccelli nelle aree agricole, la metà nelle zone di pianura. I numeri del declino e cosa bisogna fare ora. Migrazione verticale: il vero motivo per cui gli uccelli fanno su e giù per le montagneQuesto fenomeno è noto come migrazione altitudinale, o anche migrazione verticale. A differenza della migrazione latitudinale classica – quella che porta molte specie a spostarsi verso sud in ... fanpage.it Nonostante le minuscole dimensioni cerebrali, gli uccelli sanno svolgere compiti cognitivi complessiChi l'ha detto che avere un cervello piccolo, come quello di una gallina, sia sinonimo di stupidità? A quanto pare è vero il contrario: il cervello degli uccelli, pur se piccolo, contiene infatti un ... notizie.tiscali.it Cristian Chivu non crede alle proprie orecchie: i tifosi e la critica si divideranno sul passaggio dell’Inter alla semifinale di Coppa Italia La risposta è molto decisa: siete d’accordo col mister #inter #fcinter1908 #chivu facebook