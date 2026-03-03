Un medico legale che ha eseguito l’autopsia su un paziente a Napoli ha dichiarato che non sono state riscontrate lesioni macroscopiche al cuore. Ha inoltre spiegato di non poter fornire dettagli sui risultati dell’esame, che saranno comunicati dai periti. Il collegio incaricato si è aggiornato per il 28 aprile a Bari, dove verranno analizzati i reperti anatomopatologici prelevati durante l’autopsia.

“Io non posso darvi le risposte dell’esame autoptico, ce le daranno i periti. Quello che posso dirvi è che il collegio si è ri-aggiornato per il 28 aprile a Bari in cui si analizzeranno i reperti anatomopatologici prelevati. Abbiamo trovato un collegio peritale di altissimo livello, quindi abbiamo la massima fiducia nel loro lavoro. Abbiamo escluso, almeno noi come parte, lesioni macroscopiche alle camere cardiache, per tutte le altre risultanze ci aggiorneremo il 28 aprile”. Queste le parole di Luca Scognamiglio, medico di parte e consulente della famiglia di Domenico Caliendo, intervistato al termine dell’esame autoptico che si è svolto presso l’obitorio del Policlinico di Napoli. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Trapianto Napoli, medico legale famiglia: "Escluse lesioni macroscopiche cardiache"

Napoli, cuore bruciato: «Per il nostro medico legale bimbo ormai inabile al trapianto»«Secondo il parere del nostro medico legale, il bimbo presenterebbe una condizione clinica che lo renderebbe ormai inabile al trapianto».

Bambino con il cuore "bruciato", per il medico legale "non può subire un nuovo trapianto", la famiglia: "Chiederemo un altro parere"Il ministro della Salute Orazio Schillaci: "La Rete nazionale trapianti è impegnata nella ricerca di un potenziale donatore per il bambino in attesa...

Una raccolta di contenuti su Trapianto Napoli

Temi più discussi: Bambino morto per trapianto di cuore fallito, gli indagati salgono a sette; La morte di Domenico, gli indagati passano a sette. La madre chiede giustizia; Domenico morto per il trapianto di cuore: chi sono i tre prof scelti per l'autopsia. Ma la famiglia: Ricusiamo Rinaldi, non è imparziale; Napoli, è morto il piccolo Domenico: l'annuncio dell'avvocato della famiglia.

Napoli, bambino morto dopo trapianto con cuore danneggiato: ecco dove e quando si terranno i funeraliA Nola i funerali del piccolo Domenico, morto dopo un trapianto con cuore 'bruciato'; l’autopsia e le perizie chiariranno le circostanze della tragedia. notizie.it

Cosa sta uscendo dalle indagini sul trapianto di cuore sbagliato a NapoliUna serie di errori grossolani nel modo in cui è stato prelevato e trasportato l'organo, ma anche in altri passaggi dell'operazione ... ilpost.it

Trapianto Napoli: salma liberata in serata, funerali domani alle 15 al Duomo di Nola. - facebook.com facebook

Il dramma del bimbo morto a #Napoli per un trapianto fallito. “Il cuore era una pietra, abbiamo provato a scongelarlo con acqua fredda, tiepida e calda”, sono i racconti choc degli infermieri presenti durante l’intervento, che parlano di liti e tensioni in sala operat x.com