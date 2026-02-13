Bambino con il cuore bruciato per il medico legale non può subire un nuovo trapianto la famiglia | Chiederemo un altro parere

Un bambino con il cuore danneggiato da un grave problema ha ricevuto una diagnosi negativa dal medico legale, che ha escluso la possibilità di un secondo trapianto. La famiglia del piccolo si dice pronta a consultare altri specialisti per trovare una soluzione diversa. Nel frattempo, il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha annunciato che la Rete nazionale trapianti sta cercando un donatore per il bambino, che si trova in cima alla lista di attesa a Napoli. Le condizioni del bambino continuano a peggiorare, alimentando la preoccupazione tra i familiari e i medici.

Il piccolo di due anni, che ha ricevuto un cuore gravemente danneggiato, è al centro di una disputa legale.

Francesco Petruzzi, l’avvocato dei genitori del bambino di 2 anni e tre mesi, ha annunciato che chiederanno un secondo parere medico sul trapianto di cuore effettuato al Monaldi di Napoli, dopo che il piccolo Francesco ha ricevuto un organo considerato

