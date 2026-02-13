Napoli cuore bruciato | Per il nostro medico legale bimbo ormai inabile al trapianto

Napoli, il cuore del bambino bruciato non potrà più essere trapiantato, secondo quanto affermato dal medico legale intervenuto sulla vicenda. Il medico ha spiegato che le lesioni riportate dal piccolo sono troppo gravi e hanno compromesso irreversibilmente le sue condizioni, rendendolo ormai inabile al trapianto. Un dettaglio che rende ancora più drammatica la situazione è stato rivelato dai medici, che hanno escluso la possibilità di intervento chirurgico a causa della gravità delle ustioni e dei danni agli organi vitali.

«Secondo il parere del nostro medico legale, il bimbo presenterebbe una condizione clinica che lo renderebbe ormai inabile al trapianto». Lo ha detto l'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del bimbo di 2 anni e 4 mesi a cui è stato trapiantato nell'ospedale Monaldi di Napoli il 23 dicembre scorso un cuore danneggiato, aggiungendo però che «abbiamo intenzione di chiedere alla direzione sanitaria dell'ospedale Monaldi un parere terzo, al Bambin Gesù, sulla condizione di trapiantabilità del piccolo». Nel primo pomeriggio, riferisce l'avvocato, la famiglia riceverà notizie ufficiali sulle condizioni del piccolo in seguito ad un incontro con i sanitari del Monaldi.