Un tram della linea 9 è deragliato, causando il coinvolgimento di alcuni passeggeri. Tra loro, una persona che si trovava seduta nei sedili posteriori insieme alla compagna. Durante l’incidente, questa persona è stata sbalzata fuori dal veicolo. Le autorità stanno raccogliendo informazioni sui feriti e sulle circostanze dell’accaduto.

Era seduto nei sedili posteriori del tram, accanto alla sua compagna. È stato sbalzato fuori dalla vettura quanto il tram della linea 9 è deragliato. Ferdinando Favia, 59 anni commerciante di Vigevano, è morto poco dopo accanto ai binari, in viale Vittorio Veneto a Milano. La seconda vittima è un uomo di 56 anni Abdu Tourè, senegalese. Nell'impatto è, scaraventato fuori dal tram, che ha finito la corsa contro il muro di un ristorante. Tourè è arrivato in condizioni disperate all'ospedale Niguarda, dove è morto poco dopo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Tram deragliato, chi sono le vittime dell'incidente

Tram deragliato a Milano, ecco chi sono le due vittimeA non aver avuto scampo nel tram deragliato a Milano Ferdinando Favia, un 59enne milanese residente a Voghera (Pavia), e un cittadino senegalese,...

Leggi anche: Chi sono le vittime del tram deragliato, Ferdinando Favia travolto a piedi e il passeggero Abdou Karim Toure

Tram deragliato a Milano, chi erano le due vittime sbalzate fuori dal convoglio: la ricostruzione

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Tram deragliato.

Temi più discussi: Incidente a Milano, chi sono le vittime del deragliamento del tram 9; Milano: tram deraglia e finisce contro palazzo, due morti e 49 feriti; Deraglia tram a Milano, 2 vittime e più di 40 feriti. Il conducente: Ho avuto un malore; Il deragliamento del tram a Milano. La ricostruzione: l'ipotesi di un malore e il video choc.

Tram deragliato a Milano, il conducente: «Mi sono sentito male». Chi sono le vittimeDue morti e una cinquantina di feriti nel pomeriggio di venerdì a Milano quando un tram della linea 9 è uscito dai binari in viale Vittorio Veneto. Le vittime sono Ferdinando Favia di 59 anni e il 58e ... vanityfair.it

Tram deraglia a Milano, due morti e 48 feriti. Il conducente: «Ho avuto un malore». Chi sono le vittime, i nomiPaura nel cuore di Milano. Un tram della linea 9 è deragliato nel pomeriggio di venerdì, poco dopo le 16, in viale Vittorio Veneto, terminando la corsa contro un edificio dopo ... leggo.it

«Mi sono sentito male, ho avuto un malore»: è quanto avrebbe detto il conducente del tram deragliato oggi pomeriggio a Milano ad alcuni colleghi intervenuti in viale Vittorio Veneto. L'uomo, che è stato portato in ospedale per accertamenti, sarà ascoltato que - facebook.com facebook

Tram deragliato a Milano, ecco chi sono le due vittime #milano x.com