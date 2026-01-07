In consiglio comunale un minuto di silenzio in ricordo di Matteo Leone e delle vittime di Crans-Montana

In consiglio comunale è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Matteo Leone, 31 anni, e delle vittime dell’incendio di Crans-Montana. Matteo, bartender e figlio del comandante dei carabinieri di Pescara Colli, è stato trovato morto a Londra. L’omaggio ha voluto ricordare anche le giovani vittime dell’incendio al locale Le Constellation, avvenuto nella notte di Capodanno.

n minuto di silenzio per ricordare Matteo Leone, 31enne bartender, figlio del comandante dei carabinieri della stazione di Pescara Colli, trovato morto nella sua casa di Londra, e le giovanissime vittime dell’incendio divampato la notte di Capodanno nel locale Le Constellation di Crans-Montana.È. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Leggi anche: Strage Crans-Montana, oggi i funerali delle vittime italiane: a che ora il minuto di silenzio nelle scuole. Le news in diretta Leggi anche: Un minuto di silenzio nelle scuole italiane per le vittime di Crans-Montana Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Crans-Montana, il sindaco: “Nessun controllo del locale negli ultimi 5 anni. Aperte camere ardenti - Oggi in tutte le scuole italiane un minuto di silenzio per le vittime di Crans-Montana; Ragusa, il Consiglio comunale ha ricordato la memoria di Flavio Dimartino; Crans-Montana, rientrate salme dei ragazzi italiani. Il Niguarda: “Per i feriti sarà una battaglia”; Crans-Montana, tornano salme vittime italiane. Venerdì la messa a Roma. In consiglio comunale un minuto di silenzio in ricordo di Matteo Leone e delle vittime di Crans-Montana - Su iniziativa del presidente Gianni Santilli nella seduta del 7 gennaio l'aula ha espresso così il cordoglio per la morte del 31enne, figlio del comandante dei carabinieri della stazione Pescara Colli ... ilpescara.it

Scintille in consiglio. Minuto di silenzio per l’omicidio di Kirk. Bennati esce dall’aula - Un inizio scoppiettante per la riunione che ha visto sul piatto, tra i vari temi, la modifica al progetto della variante Aurelia, ... lanazione.it

Investimento mortale Savona, in consiglio comunale un minuto di silenzio per Valentina Squillace - La seduta del consiglio comunale di Savona di oggi pomeriggio si è aperta con un minuto di silenzio per ricordare Valentina Squillace, la 22enne investita da un tir in corso Tardy e Benech ... ivg.it

"Il Consiglio comunale deplora amaramente di aver scoperto una carenza nei controlli periodici di questo esercizio nel periodo 2020-2025”. A cinque giorni dal tragico incendio di Crans-Montana, che ha causato 40 morti e 116 feriti, il sindaco in conferenza st - facebook.com facebook

Il Consiglio comunale di Crans-Montana ha deciso di revocare la licenza di esercizio a La Petite Maison, secondo locale gestito dagli stessi titolari del Constellation. Lo riferisce la Rts, citando una lettera del Comune datata 5 gennaio e trasmessa dall'avvoc x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.