In consiglio comunale un minuto di silenzio in ricordo di Matteo Leone e delle vittime di Crans-Montana

In consiglio comunale è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Matteo Leone, 31 anni, e delle vittime dell’incendio di Crans-Montana. Matteo, bartender e figlio del comandante dei carabinieri di Pescara Colli, è stato trovato morto a Londra. L’omaggio ha voluto ricordare anche le giovani vittime dell’incendio al locale Le Constellation, avvenuto nella notte di Capodanno.

