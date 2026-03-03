Tram deragliato il conducente | Una botta al piede poi lo svenimento Si indaga anche sulle telecamere
Il conducente di un tram deragliato ha riferito di aver avvertito una botta al piede prima dell’incidente e di aver perso conoscenza poco dopo. La polizia sta esaminando anche le registrazioni delle telecamere di sorveglianza per chiarire i dettagli dell’accaduto. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, mentre le autorità hanno ascoltato il conducente e stanno verificando tutte le possibili cause.
Una botta al piede, presa poco prima di salire a bordo del tram che conduce da anni. Poi quella telefonata alla control room di Atm: "Male, male, mi sono fatto male. deragliamento". Sarebbe questa la ricostruzione frammentata di quanto accaduto in pochi attimi venerdì scorso, poco dopo le 16.
Tram deragliato: il conducente ha avvisato Atm del trauma al piede? Accertamenti anche sullo smartphoneMilano, 2 marzo 2026 – Capire se il conducente del tram abbia segnalato alla centrale operativa di Atm "criticità o anomalie di qualunque genere".
