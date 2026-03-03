Tram deragliato il conducente | Una botta al piede poi lo svenimento Si indaga anche sulle telecamere

Il conducente di un tram deragliato ha riferito di aver avvertito una botta al piede prima dell’incidente e di aver perso conoscenza poco dopo. La polizia sta esaminando anche le registrazioni delle telecamere di sorveglianza per chiarire i dettagli dell’accaduto. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, mentre le autorità hanno ascoltato il conducente e stanno verificando tutte le possibili cause.