Tram deragliato a Milano Sala | Non sembra guasto malore conducente credo tra ipotesi

Un tram della linea 9 a Milano è deragliato alle 16 di oggi, causando due vittime, un passante e un passeggero a bordo. Il sindaco della città si è recato sul luogo dell’incidente e ha commentato che il guasto non sembra essere la causa, ipotizzando invece un malore del conducente come possibile motivo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le autorità stanno indagando sull’accaduto.

(Adnkronos) – "Una tragedia: due morti, uno era un passante, l'altro era a bordo del tram”. Queste le prime parole del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, arrivato sul luogo in cui questo pomeriggio alle 16 un tram della linea 9 è deragliato. "Non appare una questione tecnica del tram, ma molto legata al conducente”, ha poi risposto a chi gli chiedeva se il deragliamento del tram possa essere stato causato da un guasto ai sistemi di sicurezza. “È difficile avventurarsi in analisi su quello che è successo, ci saranno le indagini”, ha premesso Sala, spiegando poi che “il mezzo è nuovo, il conducente molto esperto e in servizio da solo un’ora, quindi non era in straordinario. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

