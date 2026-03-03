Tram deragliato a Milano le telecamere non hanno ripreso i secondi finali | blackout prima dell'incidente

Il tram che venerdì 26 febbraio si è schiantato contro un palazzo a Milano non è stato ripreso nelle fasi finali dall'insieme di telecamere installate lungo il percorso. Le immagini delle telecamere mostrano un blackout improvviso appena prima dell'incidente, impedendo di chiarire i dettagli degli ultimi secondi prima dell’impatto. La dinamica precisa dell’incidente rimane quindi ancora da chiarire.

