Ex Ilva di Taranto l' operaio Loris Costantino precipita da 18 metri e muore

Un operaio di 36 anni, impiegato dalla ditta di pulizie Gea Power, è deceduto questa mattina a Taranto dopo essere precipitato da un'altezza di 18 metri nel reparto Agglomerato dell’ex Ilva. L’incidente è avvenuto mentre l’uomo si trovava su un piano di calpestio all’interno dello stabilimento siderurgico. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

L'uomo è morto a causa delle gravi ferite riportate. Indetto uno sciopero immediato. La Procura avvia un'inchiesta per omicidio colposo Non ce l'ha fatta Loris Costantino, l'operaio 36enne della ditta di pulizie Gea Power dell'indotto ex Ilva caduto questa mattina da un piano di calpestio nel reparto Agglomerato dello siderurgico di Taranto, da un'altezza di 18 metri. L'uomo è morto a causa delle gravi ferite riportate: lesioni al torace e a un braccio. Subito soccorso, era stato portato in ambulanza all'ospedale Santissima Annunziata dove poco dopo è deceduto. Un nuovo incidente mortale scuote lo stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto. La vittima sarebbe entrata in un'area interdetta e avrebbe ceduto una griglia di ferro. Lavorava per una ditta dell'appalto per operazioni di pulizia al Reparto Agglomerato. È la seconda morte sul lavoro in meno di due mesi nello stabilimento dell'ex ILVA di Taranto. Proclamate 24 ore di sciopero.