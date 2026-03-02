Incidente all’Ex Ilva di Taranto operaio precipita da 10 metri e muore

Un operaio di 25 anni è deceduto questa mattina all’interno dell’area ex Ilva di Taranto dopo essere caduto da un’altezza di circa dieci metri. L’incidente si è verificato nello stabilimento, dove l’uomo si trovava al lavoro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non è stato possibile salvargli la vita. La dinamica esatta dell’accaduto è ancora in fase di chiarimento.

(Adnkronos) – Un operaio di 25 anni è morto questa mattina nello stabilimento ex Ilva di Taranto dopo essere precipitato da un'altezza di 10-12 metri. Il giovane, dipendente di una ditta dell'indotto, la Gea Power, secondo le prime informazioni stava effettuando una attività di pulizia su un nastro trasportatore. Le sue condizioni sono apparse subito gravi. L'uomo è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale 'Santissima Annunziata' ma non ce l'ha fatta. È arrivata ai sindacati la convocazione dalla Presidenza del Consiglio per un incontro a Palazzo Chigi per il 5 marzo ore 11,30 sull’ex Ilva. —cronacawebinfo@adnkronos. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

