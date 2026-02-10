Tragedia a Napoli | Giuliano muore a soli 33 anni una perdita incolmabile

La città di Napoli si sveglia con una notizia drammatica. Giuliano Cefalo, 33 anni, è morto improvvisamente a Somma Vesuviana. La sua scomparsa ha sconvolto amici e parenti, lasciando un vuoto incolmabile. Nessuno si aspettava una fine così tragica. La comunità si stringe attorno alla famiglia, ancora sotto shock. La polizia sta indagando sulle cause del decesso.

Tragedia a Somma Vesuviana: la perdita di Giuliano Cefalo. Dolore e sconforto hanno colpito Somma Vesuviana per la scomparsa prematura di Giuliano Cefalo, un giovane imprenditore ed ex calciatore, deceduto all'età di 33 anni a seguito di un malore. La notizia della sua morte ha suscitato un'ondata di emozioni profonde all'interno della comunità, unita nel ricordo di un ragazzo "per bene", come molti lo hanno descritto. Il malore fatale durante l'attività sportiva. Secondo le prime ricostruzioni, Giuliano si sarebbe sentito male mentre praticava sport nella serata di ieri.

