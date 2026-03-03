amava gli animali voleva diventare una veterinaria il dolore per emma studentessa morta in erasmus

Emma, studentessa che stava partecipando a un programma Erasmus, è deceduta recentemente a Castel del Piano. Era nota per il suo amore verso gli animali e per il sogno di diventare veterinaria. La notizia della sua morte ha suscitato cordoglio tra amici e conoscenti, che ricordano la sua personalità solare e il carattere gioioso. La vicenda ha attirato l'attenzione sulla sua vita e sui momenti condivisi con chi le era vicino.

Castel del Piano, 2 marzo 2026 – “Solare”, “gioiosa” sono soltanto alcuni degli aggettivi con cui ci è stata descritta Emma Carratelli, la studentessa di Castel del Piano, di 23 anni (ne avrebbe compiuti 24 a novembre prossimo) morta mentre si trovava in Spagna, dove si era recata con il programma Erasmus, all’Università di Cordoba. Ma Emma viene descritta anche come profondamente innamorata degli animali, tanto che stava studiando proprio per trasformare la sua passione in un lavoro. Frequentava il quarto anno all’Università Federico II di Napoli. Ed è proprio da questo ateneo che ieriè stata resa pubblica la notizia della scomparsa della giovane studentessa, con una breve nota nell’homepage del sito ufficiale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Emma Carratelli morta a 24 anni durante l'Erasmus a Cordoba. «Amava Napoli e gli animali, profonda tristezza»Cordoglio degli studenti e dell'intera comunità del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali e della Scuola di Agraria e Medicina...

