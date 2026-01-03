Le previsioni di traffico nel Lazio indicano intensi spostamenti in vista del ponte dell'Epifania, con possibili rallentamenti sulla via Salaria e altre arterie a causa di lavori in corso. Si raccomanda di pianificare i propri spostamenti con attenzione, considerando eventuali variazioni nelle condizioni del traffico. Restate aggiornati sulle condizioni strada prima di partire, per un viaggio più sereno.

luce verde Lazio Bentrovati previsioni di traffico piuttosto intense per le partenze per il ponte dell'epifania primo lungo ponte di quest'anno appena iniziato Intanto i lavori sulla via Salaria con riduzione di carreggiata in fascia oraria 718 entrati saltuari tra la zona industriale di Rieti e Santa Rufina nelle due direzioni possibile la formazione di rallentamenti nelle ore di maggior traffico sempre sulla via Salaria lavori entrati saltuari tra Antrodoco e sigillo nelle due direzioni prestare attenzione in provincia di Frosinone per lavori sulla strada a scorrimento veloce Sora Atina Cassino resta chiuso il tratto in corrispondenza della galleria capodichina Atina superiore Belmonte Castello nelle due direzioni delle azioni possibili sulla provinciale 259 termine interventi previsto per il prossimo 12 gennaio è tutto per questo aggiornamento Grazie per l'attenzione un servizio in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 03-01-2026 ore 09:30

Elenco autovelox nel Lazio dal 29 dicembre 2025 al 04 gennaio 2026; Traffico Roma del 03-01-2026 ore 07 | 30.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-01-2026 ore 08:40 - Astral infomobilità Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Al momento la ... romadailynews.it

Traffico Roma del 03-01-2026 ore 08:30 - Luceverde Roma Bentrovati traffico previsto piuttosto intenso per l'affluenza di turisti presenti in città per trascorrervi il ponte ... romadailynews.it

