Traffico illecito di rifiuti tra Italia Bulgaria e Grecia | arresti anche nel salernitano

I Carabinieri hanno smascherato un traffico illecito di rifiuti tra Italia, Bulgaria e Grecia, arrestando otto persone. La scoperta è avvenuta questa mattina, quando le forze dell’ordine hanno intercettato un'organizzazione che trasferiva materiali pericolosi senza autorizzazione. Le operazioni hanno coinvolto le province di Salerno, Bari e Brindisi, oltre a Sofia. Durante le indagini, sono stati trovati discariche abusive e documenti falsi. Le autorità continuano a indagare sui collegamenti tra i diversi paesi per bloccare questa rete illegale.

Scacco al traffico illecito di rifiuti tra Italia, Bulgaria e Grecia: in azione, all'alba di oggi, i Carabinieri che hanno eseguito quattro arresti in carcere e due ai domiciliari nelle province di Salerno, di Bari e Brindisi e a Sofia, capitale della Bulgaria. Gli indagati sono accusati a vario titolo del reato di associazione a delinquere, attivitá organizzate per il traffico illecito di rifiuti, gestione illecita di rifiuti ed emissione di false fatturazioni per operazioni inesistenti. L'ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Lecce fa riferimento ad una serie di condotte illecite riscontrate nel corso dell'attività investigativa condotta dai Carabinieri da gennaio 2024.