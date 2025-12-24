L’Eredità non si ferma neppure il 23 dicembre, confermandosi uno degli appuntamenti più seguiti del preserale. Siamo su Rai 1, nel regno di Marco Liorni, il gioco delle parole, dei loro legami e, soprattutto, della Ghigliottina. Dopo la brillante vittoria di Marco, ingegnere piemontese capace di risolvere il gioco finale portandosi a casa 50mila euro, l'ultima puntata ha messo alla prova i concorrenti con una serie di sfide particolarmente impegnative. Lo stesso Marco ha rischiato di uscire di scena, ma grazie alla sua preparazione è riuscito a restare in gara e a raggiungere il Triello insieme a Stefano e Claudia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - L'Eredità, Stefano tradito dall'amico: un finale atroce

Leggi anche: Zalewski e lo striscione al Colosseo: “Hai tradito un amico”. Tutta la storia sulla sua “infamità”

Leggi anche: Eredita la casa del padre ma fa una terribile scoperta: “Vivo in macchina, mi manca lavarmi”. Cos’è successo, atroce

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

L’eredità Stefano nuovo campione, arriva in finale con 170 mila euro: ‘bravissimo’ - facebook.com facebook