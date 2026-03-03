Tra sogno e realtà | un viaggio immersivo nell’arte di Claude Monet

Nel 2026 si celebra il centenario della morte di Claude Monet, pittore considerato uno dei principali esponenti dell’Impressionismo. La sua opera ha cambiato il modo di rappresentare luce e natura, influenzando generazioni di artisti. Una mostra dedicata all’artista apre le sue porte, offrendo un’immersione nelle sue tecniche e nelle sue tele più famose. La rassegna si svolge in un grande spazio espositivo nel centro della città.

Nel 2026 ricorre il centenario della scomparsa di Claude Monet, padre dell’Impressionismo e artista che ha rivoluzionato il modo di rappresentare luce e natura. Per celebrare questo importante anniversario, in città si terrà un’esperienza immersiva che unisce arte, tecnologia ed emozione. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Un'offerta imperdibile per un viaggio immersivo nel mondo di MonetWAY è un’Impresa Culturale Creativa (ICC) attiva dal 2019 nella progettazione e produzione di contenuti culturali innovativi attraverso tecnologie... Un'offerta imperdibile per il viaggio immersivo nel mondo di MonetWAY è un’Impresa Culturale Creativa (ICC) attiva dal 2019 nella progettazione e produzione di contenuti culturali innovativi attraverso tecnologie...