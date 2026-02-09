Glovo sotto controllo giudiziario per capolarato | 40mila rider con paghe sotto la soglia di povertà

La Procura di Milano ha messo sotto controllo giudiziario Foodinho, la società dietro a Glovo. Le indagini puntano il dito su presunti casi di caporalato e paghe sotto la soglia di povertà per circa 40mila rider in tutta Italia, di cui 2mila solo a Milano. Le autorità hanno deciso di intervenire d’urgenza per fare chiarezza su queste condizioni di lavoro.

La Procura di Milano ha disposto il controllo giudiziario d’urgenza di Foodinho srl, la società che gestisce la piattaforma di food delivery Glovo, con l’ipotesi di reato di caporalato aggravato su 2mila rider a Milano e 40mila in tutta Italia. Il pubblico ministero Paolo Storari ha iscritto sul registro degli indagati l’amministratore unico dell’azienda, lo spagnolo Miquel Oscar Pierre, e la società per la legge sulla responsabilità amministrativa degli enti per aver impiegato manodopera in “condizioni di sfruttamento” e “approfittando dello stato di bisogno”. In particolare a 2mila rider del capoluogo lombardo e a 40mila in tutta Italia sarebbero state erogate retribuzioni in alcuni casi “ inferiori fino al 76,95% ” rispetto alla soglia di povertà e dell’81,62% rispetto ai contratti collettivi di settore. 🔗 Leggi su Lapresse.it

