torna scream e vola in vetta

Dopo aver giustamente esaltato l'inizio di questo 2026 su grande schermo (siamo ancora a un +23% sul 2025), questo fine settimana ha segnato un deciso rallentamento della corsa degli incassi. Due i motivi. Il primo, non trascurabile, è che ci trovavamo nel week-end di Sanremo, che ha tenuto in casa milioni di spettatori. Il secondo è che il cartellone delle novità non presentava film irrinunciabili o appetibili. Ne è la dimostrazione che solo un titolo debuttante è riuscito ad entrare nella top ten, ovvero Scream 7 (voto 6), anche se è stato un ingresso che ha fatto rumore. Non solo perché ha esordito, qui da noi, al primo posto, con 1.301. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Scream 7, torna Scott Foley: “Dopo Scream 3 mi diedero filo da torcere”L'ex star di Dawson's Creek ha commentato la propria esperienza nel terzo film nel franchise creato da Wes Craven prima di tornare nel settimo film.

Box Office Italia: l’urlo di Ghostface conquista la vetta. Scream 7 debutta con 1,3 milioni di euroIl weekend al Box Office ITALIA (26 febbraio – 1 marzo) segna il grande ritorno del genere slasher ai vertici della classifica.

Clamoroso Sorrentino, La Grazia torna sul podioCime Tempestose torna in testa al box office italiano con 147mila euro e vola a 8,7 milioni. Scream 7 è secondo a breve distanza, con 142mila euro e quasi 400mila già in cassa, clamoroso terzo è La Gr ... mymovies.it

Ghostface torna in Scream 7 e noi diventiamo tutti marionette in un circuito infinito e vorticoso di paura e citazioniQuesto settimo capitolo della saga mostra come l'iconico killer continui a sopravvivere di generazione in generazione ... wired.it

