Box Office Italia | l’urlo di Ghostface conquista la vetta Scream 7 debutta con 1,3 milioni di euro

Nel fine settimana dal 26 febbraio al 1 marzo, il film di Ghostface si è aggiudicato la vetta del Box Office Italia, con un incasso di 1,3 milioni di euro. Scream 7 ha aperto al primo posto, segnando un ritorno importante per il genere slasher. La classifica vede ancora protagonisti titoli di paura e suspense, che attirano un pubblico numeroso.

Il weekend al Box Office ITALIA (26 febbraio – 1 marzo) segna il grande ritorno del genere slasher ai vertici della classifica. Al primo posto troviamo Scream 7, che ha esordito con ben 1.3 milioni di euro (che diventano 1,55 milioni includendo le anteprime). Un risultato eccezionale, quasi il doppio rispetto a quanto fatto segnare da Scream VI nel suo primo weekend. Il film non solo rilancia il genere horror, latitante nelle zone alte della classifica quest'anno, ma fa segnare anche un'ottima media per sala (3.698 euro). E' scivolato al secondo posto, ma con onore, Cime tempestose. Il dramma con Margot Robbie incassa un altro milione di euro, portando il totale a 9.