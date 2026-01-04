Il Cittadino dell’anno Torna il grande concorso che premia i talenti Ecco i 20 nomi da votare

Da ilrestodelcarlino.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna per il nono anno consecutivo il concorso del Carlino per premiare il personaggio simbolo del 2025, un anno con tante storie che hanno fatto emergere il meglio della nostra provincia. E proprio alcune di queste storie hanno guidato le nostre scelte sui venti personaggi che proponiamo come candidati al titolo di ‘ Cittadino dell’anno ’. Il connotato fondamentale del concorso del "Cittadino dell’anno" era e resta lo stesso: cogliere e riconoscere, attraverso l’opera e la figura di alcune singole persone, la complessità della nostra comunità e delle attività che la caratterizzano col trascorrere degli anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

