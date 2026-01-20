Ecco le Olimpiadi infernali | il concorso fotografico che premia il lato oscuro dei Giochi

Le “Olimpiadi infernali” è un concorso fotografico che invita a esplorare il lato nascosto e meno visibile dei Giochi Olimpici. Attraverso le immagini, si vuole mettere in luce aspetti spesso ignorati o trascurati, offrendo una prospettiva alternativa. Un’occasione per riflettere sul mondo che si cela dietro gli eventi sportivi più prestigiosi, rivelando un volto meno luminoso ma altrettanto reale.

Il volto oscuro delle Olimpiadi. L’altra faccia della luna. Il mondo che c’è, è sotto gli occhi di tutti, ma pochissimi vogliono vedere. Perché finora, e soprattutto in questi giorni, nelle cronache e nelle riprese televisive prevalgono i lampi della Fiamma, i sorrisi degli atleti di un tempo lontano, i medagliati che hanno emozionato l’Italia, le tute bianche dei tedofori, le rassicurazioni di chi dice che tutto va bene, le immagini di distese bianche anche se tutt’attorno i prati sono senza neve. È l’eccesso a provocare il suo contrario, la sua negazione, quando si esagera nella retorica della bellezza, nell’entusiasmo dello spirito italiano, nell’adrenalina delle competizioni e dello sport. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

