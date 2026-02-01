Il Milan si trova di nuovo ad affrontare problemi di infortuni. Saelemaekers resta fuori per un altro periodo a causa di un infortunio all’adduttore. Pulisic, invece, si presenta in dubbio per la partita contro il Bologna, dopo aver accusato fastidi muscolari. I dirigenti aspettano di capire meglio le condizioni dei due giocatori prima di decidere se schierarli o meno.

Il Milan si avvicina alla trasferta di martedì a Bologna non con la rosa nelle migliori condizioni. Saelemaekers, uscito domenica all’intervallo per il riacutizzarsi del problema all’adduttore sinistro, non ha recuperato e al Dall’Ara non sarà della partita. Anche Pulisic però non è al top: venerdì, nel giorno di riposo concesso da Allegri al gruppo, l’americano si è presentato a Milanello per le terapie (c’erano anche l’esterno belga e Füllkrug) ma ha ancora fastidi muscolari. Tra oggi e domani sarà più chiaro se a Bologna potrà essere a disposizione: il Milan spera di averlo in panchina e di poterlo utilizzare, in caso di necessità, come successo a Roma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan, le ultime dall'infermeria: Saelemaekers ancora ko, in dubbio Pulisic

