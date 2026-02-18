A Torino, Ilic ha ripreso gli allenamenti di gruppo dopo due mesi di assenza a causa di una lombosciatalgia. Il centrocampista serbo, fermo da tempo, si sta impegnando intensamente per rientrare in forma e tornare in campo con la squadra.

Ieri al Filadelfia sono ripresi gli allenamenti del gruppo granata in vista della partita di domenica (ore 12.30) contro il Genoa a Marassi, per il ventiseiesimo turno di campionato. Fuori dai giorni di Natale - l’ultima partita giocata è stata il 21 dicembre contro il Sassuolo -, il serbo Ivan Ilic è tornato a svolgere il lavoro con il gruppo, seppure in maniera parziale. Dopo aver trascorso un mese e mezzo a Belgrado, dove ha curato una lombosciatalgia, il centrocampista sta quindi tornando a disposizione dello staff granata, che a partire dalla settimana scorsa ha previsto per lui un lavoro di riatletizzazione in modo da fargli recuperare il tono perduto durante lo stop. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Torino, le ultime dall'infermeria: Ilic è tornato in gruppo

Inter, le ultime dall'infermeria: Calhanoglu e Barella tornano in gruppo martedìL’Inter si prepara alla ripresa degli allenamenti.

Roma, le ultime dall'infermeria: Dybala torna in gruppo. Ma si ferma VazQuesta mattina a Trigoria, la notizia più importante riguarda Dybala: si è allenato con il gruppo, ma poi si è fermato per un piccolo fastidio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.