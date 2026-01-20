Perché Donne ricche di TonyPitony funziona per il suo testo osceno e non malgrado questo

TonyPitony è uno dei fenomeni musicali del momento, e "Donne ricche" la sua canzone virale. Il successo di questo brano esiste grazie al testo, non malgrado questo, come alcuni dicono.🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: «La lettura aiuta a ridurre il divario di genere perché le donne che leggono, potenziando le risorse cognitive ed emotive, raggiungono gli stessi livelli degli uomini. Leggere funziona quindi come leva di empowerment ed emancipazione, perché le donne si sentono più centrate e capaci di affrontare sfide»

Leggi anche: Perché l’Ulisse, il capolavoro di James Joyce era considerato osceno? Una sentenza epocale lo riabilitò

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Top of the Music 2026: classifiche album, singoli e vinili – week2; Oxfam: Dodici persone più ricche dell'intera popolazione povera, una concentrazione mai registrata; I singoli più venduti nella settimana dal 5 al 11 gennaio 2026: Geolier in vetta, continua il 'miracolo' Emma; Figlie sorelle di Latte, nell'Italia dimenticata.

TonyPitony domina la scena: Donne Ricche esplode e conquista la classifica con un fenomeno virale - Profilo e origini di TonyPitonyTonyPitony è emerso come figura di spicco nel panorama pop- assodigitale.it