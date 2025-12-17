Elodie annuncia l’album The Stadium Show Live San Siro 2025

Elodie sorprende i fan annunciando il suo primo album live, The Stadium Show (Live San Siro 2025). Un doppio CD che cattura l’energia di un concerto indimenticabile, arricchito da quattro cover esclusive. Un evento musicale imperdibile, che celebra il suo talento e la sua evoluzione artistica, portando sul palco l’emozione di una performance unica.

Elodie annuncia The Stadium Show (Live San Siro 2025), il primo album live in formato doppio CD e con quattro cover diverse. Elodie annuncia The Stadium Show (Live San Siro 2025), il primo album live in arrivo venerdì 19 dicembre, disponibile in pre-order. Il progetto sarà disponibile in formato doppio CD con quattro cover diverse: Magnetica, Erotica, Galattica, Audace, una per ciascuno degli atti che hanno composto lo spettacolo dal vivo. Il disco arriva a sorpresa dopo un anno di grandi traguardi, come regalo speciale per i suoi fan, prima della pausa del 2026 e in attesa del ritorno live nei palazzetti nel 2027. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

