TONO Festival INTERSCAPE a Bergamo la musica dialoga con le arti e l’Europa

A Bergamo il Tono Festival INTERSCAPE porta in città musica, arte e ricerca internazionale. Dal 3 al 15 febbraio, il Politecnico delle Arti organizza una serie di eventi tra concerti e mostre, creando un ponte tra diverse forme di espressione e l’Europa. La rassegna coinvolge artisti e curatori da diversi Paesi, trasformando Bergamo in un palcoscenico di contaminazioni culturali.

Articolo. Dal 3 al 15 febbraio il Politecnico delle Arti di Bergamo porta in scena concerti, mostre e ricerca internazionale con il progetto «INTERSCAPE» La musica, a Bergamo, si fa internazionale. Scavalca i confini territoriali e abbraccia l’Europa, alla ricerca di una connessione tra le arti che la possa rendere sempre più viva e autentica. Protagonista di questa internazionalità è l’edizione di quest’anno di «TONO Festival- INTERSCAPE », la rassegna del Politecnico delle Arti di Bergamo che si terrà dal 3 febbraio fino al 15 febbraio. La prerogativa di questa iniziativa è quella della connessione tra le arti, un dialogo tra il visivo e il sonoro: un progetto che rappresenta un culmine di un più ampio progetto, avviato già nella primavera del 2025, e proseguito nel corso dello scorso anno fino all’avviamento della fase produttiva. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

