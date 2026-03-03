Tiscali | Carnabino entra 220 esodi e futuro incerto

Il 3 marzo 2026, il gruppo Alkemy ha annunciato l’ingresso di Carnabino, una novità che si inserisce in un momento di grande cambiamento per l’azienda. In questo periodo, si registrano circa 220 esodi di dipendenti e l’azienda non ha ancora comunicato quali siano i piani futuri. La situazione attuale lascia incerte le prospettive a medio termine.

Il 3 marzo 2026 segna una svolta decisiva per il gruppo Alkemy, con l'arrivo di Carnabino come nuovo attore strategico. L'offerta pervenuta il 1 marzo riguarda l'affitto del ramo d'azienda B2C di Tiscali Italia e dei marchi storici, aprendo la strada a una futura cessione completa. Questa mossa si inserisce in un contesto di riassetto industriale che ha già 220 esodi incentivati tra dicembre 2025 e gennaio 2026, coinvolgendo le sedi di Cagliari, Roma, Bari e Taranto. La società Carnabino si presenta come il nuovo partner per la valorizzazione dei marchi Tiscali e Linkem. Il Consiglio di amministrazione ha già deliberato l'accettazione dell'offerta, puntando su un contratto di affitto funzionale all'acquisto definitivo del ramo d'azienda. 🔗 Leggi su Ameve.eu

