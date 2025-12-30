Dovbyk futuro incerto | Napoli e Milan osservano

Artem Dovbyk, attaccante ucraino, si trova in una fase di incertezza riguardo al suo futuro professionale. Napoli e Milan, due dei principali club italiani, monitorano attentamente la situazione, valutando possibili opportunità di ingaggio. Le prossime settimane saranno determinanti per capire se si concretizzerà un trasferimento o meno, mentre le parti interessate attendono sviluppi che possano influenzare il percorso del giocatore.

Il mese di gennaio potrebbe rivelarsi decisivo per il destino di Artem Dovbyk. Rientrato da poco dall’infortunio e . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Mercato Roma, Everton forte su Dovbyk. Ma l’ucraino vuole restare in Italia: il punto; Mercato Roma, l’Everton insiste per Dovbyk: la situazione; Mercato Roma, tutte le possibili uscite di gennaio: la situazione di Baldanzi, Bailey, Ferguson e Dovbyk.

