Dovbyk futuro incerto | Napoli e Milan osservano

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Artem Dovbyk, attaccante ucraino, si trova in una fase di incertezza riguardo al suo futuro professionale. Napoli e Milan, due dei principali club italiani, monitorano attentamente la situazione, valutando possibili opportunità di ingaggio. Le prossime settimane saranno determinanti per capire se si concretizzerà un trasferimento o meno, mentre le parti interessate attendono sviluppi che possano influenzare il percorso del giocatore.

Il mese di gennaio potrebbe rivelarsi decisivo per il destino di Artem Dovbyk. Rientrato da poco dall’infortunio e . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

