Un pessimo anno per la democrazia con un futuro incerto

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 2025 si è concluso con sfide significative per la democrazia, lasciando un quadro di incertezza per il futuro. Gli eventi degli ultimi mesi hanno evidenziato criticità sia negli Stati Uniti che in Europa, segnando un anno difficile da dimenticare. Le prospettive per il 2026 richiedono attenzione e riflessione, per comprendere le possibili evoluzioni e le strategie necessarie a preservare i valori democratici in un contesto complesso.

Alla fine il 2025 si è rivelato molto peggio di quanto molti di noi si aspettassero. E i segnali per il 2026 non sono incoraggianti, sia per gli Stati Uniti sia per l’Europa. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

un pessimo anno per la democrazia con un futuro incerto

© Internazionale.it - Un pessimo anno per la democrazia, con un futuro incerto

Leggi anche: Futuro incerto per Antonio Conte: la società lo sostiene, ma il mister riflette sul suo futuro

Leggi anche: Calciomercato Bologna, Lucumì e un futuro più incerto che mai con la squadra rossoblu. La situazione

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Un pessimo anno per la democrazia, con un futuro incerto - Cas Mudde; Cas Mudde: Il paradosso del 2026? Il futuro democratico dell'Europa sarà deciso da Usa e Ungheria.

pessimo anno democrazia futuroUn pessimo anno per la democrazia, con un futuro incerto - Alla fine il 2025 si è rivelato molto peggio di quanto molti di noi si aspettassero. internazionale.it

pessimo anno democrazia futuroIl paradosso del 2026? Il futuro democratico dell’Europa sarà deciso da Usa e Ungheria - In un contesto in cui aumentano le tendenze autoritarie in Europa le speranze di invertire la rotta dipendono, paradossalmente, dalle elezioni di medio termine negli Stati Uniti e dalle legislative in ... voxeurop.eu

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.