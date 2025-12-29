Un pessimo anno per la democrazia con un futuro incerto

Il 2025 si è concluso con sfide significative per la democrazia, lasciando un quadro di incertezza per il futuro. Gli eventi degli ultimi mesi hanno evidenziato criticità sia negli Stati Uniti che in Europa, segnando un anno difficile da dimenticare. Le prospettive per il 2026 richiedono attenzione e riflessione, per comprendere le possibili evoluzioni e le strategie necessarie a preservare i valori democratici in un contesto complesso.

Il paradosso del 2026? Il futuro democratico dell’Europa sarà deciso da Usa e Ungheria - In un contesto in cui aumentano le tendenze autoritarie in Europa le speranze di invertire la rotta dipendono, paradossalmente, dalle elezioni di medio termine negli Stati Uniti e dalle legislative in ... voxeurop.eu

La cosa più bella della partita la fa Grimes, che però è anche lui in un momento di forma pessimo. Anche partendo dalla panchina, non riesce più minimamente a dare quel qualcosa in più come aveva fatto molto bene nelle prime 7-8 partite. Tanto meno la pro x.com

Quest'anno siamo stati pessimi: non abbiamo fatto la foto di rito di Natale! Eravamo impegnati a regalare ai presenti un magico pranzo natalizio al nostro ristorante. Però vi facciamo lo stesso tanti cari auguri!! Quest'anno siete stati davvero tantissimi a sofferma - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.