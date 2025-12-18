Il Grifone si prepara a concludere il girone d’andata con determinazione, dopo l’intervento di Bellini, che ha ricevuto rassicurazioni sulla buona riuscita dell’operazione. Ora, i biancorossi di mister Indiani sono chiamati a un ultimo sforzo per chiudere la prima parte della stagione in modo positivo e brillante, consolidando le basi per il proseguimento del cammino.

© Lanazione.it - Grifone, operato Bellini: "L’intervento è andato bene"

Un ultimo sforzo è chiesto ai biancorossi di mister Indiani per chiudere in bellezza il girone d’andata. Domenica arriva allo stadio Zecchini l’undici del Ghiviborgo, un team che attraversa un momento difficile in quanto nelle ultime cinque giornate ha raccolto soltanto due punti: domenica la squadra lucchese allenata da mister Ingenito, che vanta 23 punti in classifica, è stata battuta a domicilio dal Montervarchi ed ha tanta voglia di riscatto. "Domenica affrontiamo la prima della classe - ha dichiarato in settimana il tecnico - e giochiamo in uno stadio importante contro un avversario fortissimo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

