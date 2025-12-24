Bologna Bernardeschi operato alla clavicola | stop di 6 settimane
Il Bologna perde Federico Bernardeschi per un mese e mezzo. L’ex giocatore della Juventus nella giornata di ieri, “è stato sottoposto presso l’ospedale di Sassuolo ad intervento alla clavicola sinistra da parte dell’equipe del prof. Porcellini – si legge in una nota del club emiliano – l’operazione è perfettamente riuscita e i tempi di recupero sono di circa 6 settimane”. Il centrocampista si era infortunato a seguito di una caduta durante la semifinale di Supercoppa italiana con l’Inter a Ryadh. Il resto del gruppo torna ad allenarsi. Il resto del gruppo ha ripreso questa mattina ad allenarsi in preparazione alla partita di domenica contro il Sassuolo. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Bernardeschi operato alla clavicola: stop lungo per il Bologna
Leggi anche: Bernardeschi ko in Supercoppa: frattura alla clavicola e stop forzato
Bologna, Bernardeschi out per 6 settimane: clavicola rotta. Come Freuler sarà operato; Bologna, l'esito degli esami di Bernardeschi dopo l'infortunio contro l'Inter; Bologna, per Bernardeschi frattura alla clavicola: ecco i tempi di recupero; Il Bologna perde Bernardeschi: frattura della clavicola. I tempi di recupero.
Bologna, Bernardeschi operato alla clavicola: tornerà in campo fra sei settimane - L'attaccante si era infortunato nella semifinale della Supercoppa Italiana contro l'Inter: intervnto eseguito dal professor Porcellini all'ospedale di Sassuolo ... corrieredellosport.it
Bernardeschi operato alla clavicola dopo l’infortunio con l’Inter: quando tornerà in campo - Bernardeschi si è sottoposto a un intervento chirurgico per ridurre la frattura alla clavicola procurata in Supercoppa: quante partite salterà e quando ... fanpage.it
Bernardeschi, operazione riuscita alla clavicola: confermati i tempi di recupero - Italiano non potrà contare sull'attaccante per diverso tempo, intanto i rossoblù lavorano a Casteldebole per la prossima gara di Serie A ... tuttosport.com
Il Bologna cerca nuove forze in Freuler e Skorupski ma perde Bernardeschi. - facebook.com facebook
Il #Bologna perde #Bernardeschi: frattura della clavicola. I tempi di recupero x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.