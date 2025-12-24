Il Bologna perde Federico Bernardeschi per un mese e mezzo. L’ex giocatore della Juventus nella giornata di ieri, “è stato sottoposto presso l’ospedale di Sassuolo ad intervento alla clavicola sinistra da parte dell’equipe del prof. Porcellini – si legge in una nota del club emiliano – l’operazione è perfettamente riuscita e i tempi di recupero sono di circa 6 settimane”. Il centrocampista si era infortunato a seguito di una caduta durante la semifinale di Supercoppa italiana con l’Inter a Ryadh. Il resto del gruppo torna ad allenarsi. Il resto del gruppo ha ripreso questa mattina ad allenarsi in preparazione alla partita di domenica contro il Sassuolo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bologna, Bernardeschi operato alla clavicola: stop di 6 settimane

