Gli cade in testa un tronco mentre taglia la legna | morto sul colpo?

Un uomo di 48 anni è morto mentre stava tagliando legna nei boschi di Tignale, in località Fornaci. L’incidente è avvenuto questa mattina in un’area difficile da raggiungere e particolarmente impervia. Secondo quanto riferito, un tronco è caduto sulla sua testa durante il lavoro, causando la morte sul colpo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Tragedia a Tignale, dove un uomo di 48 anni ha perso la vita nei boschi in località Fornaci. L'incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 3 marzo, in una zona particolarmente impervia e difficile da raggiungere.Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Salò, la.

Travolto da un tronco mentre taglia un albero, uomo viene scaraventato in un canale e muore sul colpoUn uomo di 71 anni, Giacomo Casagrande è morto sul colpo dopo essere stato travolto da un albero mentre stava effettuando lavori di taglio in un’area...

Cade da un’altezza di 10 metri mentre taglia legna: ferito 71enneSi è ferito mentre stava tagliando la legna questa mattina, cadendo da una parete rocciosa da un’altezza di circa 10 metri.

