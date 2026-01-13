Nembro 64enne muore schiacciato dall’albero che stava tagliando

A Nembro, un uomo di 64 anni ha perso la vita mentre stava tagliando un albero nei boschi al confine con Alzano Lombardo. Durante le operazioni, è stato travolto dall’albero stesso, con esiti tragici. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di approfondimento da parte delle autorità competenti.

Nembro. Un uomo di 64 anni, Claudio Pelliccioli, è morto martedì mattina ( 13 gennaio ) travolto dall’albero che stava tagliando nei boschi al confine tra Nembro e Alzano Lombardo. I soccorsi sono stati allertati pochi minuti prima delle 11 da Lonno, frazione di Nembro. Per soccorrere l’uomo la centrale di Areu ha inviato sul posto l’elisoccorso decollato da Bergamo e un’ambulanza, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Pare che un amico della vittima sia riuscito a schivare la pianta appena in tempo. Un familiare, giunto sul luogo dell’incidente, ha invece avuto bisogno di assistenza medica per un malore. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

