Thuram una panchina con vista derby ma anche un messaggio | 1 gol nelle ultime 13 è troppo poco

Nel derby di Coppa Italia, Thuram si siederà in panchina, mentre Frattesi, adattato come titolare, affiancherà Esposito nell’attacco. Thuram ha segnato un solo gol nelle ultime 13 partite, un dato che ha attirato l’attenzione. La sfida anticipa una fase importante della competizione e si svolge in un momento in cui le scelte tattiche sono al centro dell’attenzione.

Avete presente quelle medicine che lasciano un gustaccio metallico in bocca dopo averle buttate giù necessariamente con un po' d'acqua? Quel sapore ferroso che può avere per esempio. la Coppa Italia, quando i giocatori la baciano dopo averla conquistata. Eccola, la medicina di Marcus Thuram ai mali dell'ultimo periodo. Il francese si augura che il sapore amaro maturato nelle ultime settimane a causa di prestazioni opache possa essere sostituito già questa sera dal farmaco-Coppa, per lasciarsi alle spalle pochi gol segnati, poca fame sotto porta e una posizione sempre più in bilico all'interno del gruppo nerazzurro.

