Negli ultimi dieci incontri tra Perugia e Ascoli, il bilancio sorride ai padroni di casa, con sei vittorie, due pareggi e due sconfitte. La sfida in terra marchigiana si è dimostrata favorevole al Perugia, che ha dimostrato una costante presenza nel segno dei risultati positivi. Analizzare queste statistiche aiuta a comprendere meglio le dinamiche di un confronto che, nel tempo, si è consolidato come un classico del calcio italiano.

Quello di Ascoli è un campo che al Perugia ispira vittorie. Tanti i confronti tra le due formazioni ma un occhio alla storia più recente e non può non balzare all’attenzione che nelle ultime dieci gare in terra marchigiana, il Grifo ha vinto sei volte, pareggiato due e perso in due circostanze. Un cammino importante, con l’ultimo successo nella stagione passata, l’unico del campionato scorso e l’ultimo fino al successo con il Guidonia che ha spezzato il tabù. L’ultimo confronto andato in archivio resta quello disputato l’anno scorso che vide l’affermazione dei biancorossi per 1-0 nella gara disputata il 19 ottobre 2024. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Precedenti. Sei blitz nelle ultime dieci sfide. Anche con i gol di Lisi e Montevago

Precedenti. Sei blitz nelle ultime dieci sfide. Anche con i gol di Lisi e Montevago.

