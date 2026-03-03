Un video intitolato “The Island” mostra come l’intelligenza artificiale e il cambiamento climatico si incontrano. L’opera è stata creata dall’artista, saggista e regista berlinese Hito Steyerl, nota per il suo lavoro che analizza le relazioni tra tecnologia, società e ambiente. Il video combina immagini generate dall’IA con riflessioni sul riscaldamento globale, offrendo uno sguardo visivo sulla tematica.

Il lavoro dell’artista, saggista e regista berlinese Hito Steyerl è da sempre legato all’analisi della technocultura e all’immaginario contemporaneo, seguendone gli sviluppi e le perversioni, tra critica sociale e ricerche visive. Nata a Monaco di Baviera nel 1966, Steyerl da anni si occupa dell’automazione delle tecnologie creative e dell’impatto psichico e ambientale dell’industria dell’IA. Decostruisce la black box dei dispositivi elettronici e delle reti di comunicazione che strutturano la nostra vita iperconnessa, per indicarci che ciò che vediamo ogni giorno non sono immagini, ma performance automatizzate di dati. Temi, tra i tanti, approfonditi nel suo ultimo libro Medium Hot: Intelligenza artificiale e immagini ai tempi del riscaldamento globale, pubblicato da Timeo. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - «The Island», video-viaggio dove l’IA incontra il cambiamento climatico

