Ars il voto segreto azzoppa il ddl Enti locali | no al terzo mandato dei sindaci e al consigliere supplente

L’Assemblea regionale siciliana ha fermato il ddl Enti locali, perché alcuni deputati hanno scelto il voto segreto. Questa decisione ha bloccato due parti importanti del disegno di legge: la possibilità di un terzo mandato per i sindaci e l’introduzione del consigliere comunale supplente. La discussione si è riaccesa dopo una settimana di pausa, ma l’approvazione finale ha lasciato molte questioni irrisolte.

Almeno 10 i franchi tiratori nella maggioranza, bocciate le norme più importanti. Galvagno: "Cosa resta del disegno di legge? Macerie" Il voto segreto azzoppa ancora una volta il ddl Enti locali all'Assemblea regionale siciliana. L'Aula, che ha ripreso a trattare il disegno di legge dopo una settimana, lo ha approvato ma bocciando sia la norma che introduceva il consigliere comunale supplente che quella per il terzo mandato dei sindaci nei Comuni fino a 15mila abitanti. Entrambe le norme sono cadute con il via libera ad altrettanti emendamenti soppressivi delle opposizioni: il primo è stato votato da 32 deputati (22 i contrari), il secondo da 34 (24 i no).