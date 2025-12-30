Smaltimento illecito di rifiuti in un terreno | scattano sequestro e denuncia

Durante un controllo presso un terreno agricolo a San Tammaro, il Nucleo Carabinieri Forestale di Castel Volturno ha identificato un caso di smaltimento illecito di rifiuti. L'intervento ha portato al sequestro del sito e alla denuncia delle persone coinvolte, per tutelare l'ambiente e prevenire attività illecite.

Controlli in un fondo agricolo a San Tammaro da parte del Nucleo Carabinieri Forestale di Castel Volturno. I militari, impegnati nel turno di emergenza ambientale 1515, sono stati attivati dalla Control Room di Napoli per una presunta attività abusiva di smaltimento illecito di rifiuti mediante. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Smaltimento illecito di rifiuti in un terreno: scattano sequestro e denuncia Leggi anche: Scoperta discarica fantasma a Belmonte Mezzagno: scattano due denunce per roghi e smaltimento illecito di rifiuti Leggi anche: Discarica abusiva di rifiuti pericolosi scoperta nel Reggino: scattano sequestro e denuncia Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Buttavano e bruciavano residui edili illegalmente: denunciati imprenditore e operaio; Discarica abusiva in un terreno confiscato alla mafia, sei indagati a Villagrazia di Carini; Camporeale, sequestrata discarica abusiva di 1400 mq: denunciato un 52enne; Sequestrata una discarica abusiva a Camporeale. Rifiuti speciali e smaltimento illecito, area scoperta con droni e occhi aerei - Una lunga attività di indagine, poi la scoperta dei rifiuti speciali smaltiti in maniera illecita: materiale lasciato in mezzo al verde ... quicosenza.it Scoperta discarica abusiva, tre denunciati per ricettazione e combustione illecita di rifiuti - Il Nucleo Ambientale della Polizia Municipale di Siracusa ha individuato e bloccato un’attività illecita legata allo smaltimento di rifiuti e al recupero illegale di rame. siracusaoggi.it

Smaltimento illecito di rifiuti, sequestrata area in provincia di Napoli - I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Napoli, nell'ambito di un piano di controllo legato alla prevenzione degli illeciti ambientali, edilizi e legati al ciclo dei rifiuti urbani e speciali, ... ilmattino.it

Brivio, smalti abbandonati in strada. «Comportamento incivile e pericoloso» Materiale abbandonato vicino ai contenitori degli abiti usati. Si sospetta l’illecito smaltimento a causa del divieto europeo sui cosmetici. #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.