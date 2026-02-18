Terni rinvio a giudizio di Stefano Bandecchi | La città vive una grave situazione che appare di legalità sospesa

Stefano Bandecchi deve affrontare un processo per un'ipotesi di evasione fiscale da circa 20 milioni di euro, fatto che mette in evidenza la difficile situazione di legalità a Terni. La decisione arriva in un momento in cui il sindaco si confronta con numerosi problemi legati ai conflitti di interesse e a comportamenti che alcuni considerano incompatibili con il ruolo pubblico. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’intera città, preoccupata per le implicazioni politiche e di gestione amministrativa.

Ora un rinvio a giudizio che sta a dimostrare che la magistratura ha trovato solide prove che egli possa aver sottratto all’erario, a noi tutti, in tasse non pagate, 20 milioni di euro. Una situazione di questo genere non è ulteriormente tollerabile in quanto – lo abbiamo già detto e lo ripetiamo - introduce un elemento di inquinamento nelle condizioni di convivenza e nelle relazioni economiche di una città importante, capoluogo di provincia e prefigura un intreccio perverso tra affari e politica in capo a una singola persona. Con il lecito sospetto che certe scelte e certe azioni possano essere servite a Bandecchi per investire sul suo protagonismo politico, alterando le regole democratiche e della rappresentanza.🔗 Leggi su Ternitoday.it

