Terni rinvio a giudizio di Stefano Bandecchi | La città vive una grave situazione che appare di legalità sospesa
Stefano Bandecchi deve affrontare un processo per un'ipotesi di evasione fiscale da circa 20 milioni di euro, fatto che mette in evidenza la difficile situazione di legalità a Terni. La decisione arriva in un momento in cui il sindaco si confronta con numerosi problemi legati ai conflitti di interesse e a comportamenti che alcuni considerano incompatibili con il ruolo pubblico. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’intera città, preoccupata per le implicazioni politiche e di gestione amministrativa.
Ora un rinvio a giudizio che sta a dimostrare che la magistratura ha trovato solide prove che egli possa aver sottratto all’erario, a noi tutti, in tasse non pagate, 20 milioni di euro. Una situazione di questo genere non è ulteriormente tollerabile in quanto – lo abbiamo già detto e lo ripetiamo - introduce un elemento di inquinamento nelle condizioni di convivenza e nelle relazioni economiche di una città importante, capoluogo di provincia e prefigura un intreccio perverso tra affari e politica in capo a una singola persona. Con il lecito sospetto che certe scelte e certe azioni possano essere servite a Bandecchi per investire sul suo protagonismo politico, alterando le regole democratiche e della rappresentanza.🔗 Leggi su Ternitoday.it
Leggi anche: Terni rinvio a giudizio Stefano Bandecchi, Fratelli d'Italia: "La politica torni a dialogare con rispetto”
Leggi anche: Terni rinvio a giudizio sindaco, Walter Verini: "Stefano Bandecchi non può rimanere primo cittadino. Il ministro Matteo Piantedosi intervenga"
Terni, il sindaco Bandecchi contestato per le posizioni su Gaza
Argomenti discussi: Il sindaco di Terni, Bandecchi, rinviato a giudizio per evasione fiscale da 20 milioni di euro; Evasione fiscale, il sindaco Bandecchi rinviato a giudizio come amministratore di Unicusano; Il sindaco di Terni Stefano Bandecchi a processo per evasione fiscale: Me lo aspettavo; Stefano Bandecchi rinviato a giudizio a Roma per evasione fiscale. Non avrebbe pagato 20 milioni di euro.
Il sindaco di Terni, Bandecchi, rinviato a giudizio per evasione fiscale da 20 milioni di euroIl gup di Roma ha disposto il rinvio a giudizio per Stefano Bandecchi, attuale primo cittadino di Terni, con l’accusa di evasione fiscale. I magistrati gli contestano il mancato versamento di circa 20 ... msn.com
M5s, Terni merita un sindaco a tempo pienoLa notizia del rinvio a giudizio per evasione fiscale di Stefano Bandecchi, deciso oggi dal tribunale di Roma, apre una fase di profonda incertezza che la città non può permettersi di pagare. (ANSA) ... ansa.it
"Evasione fiscale da 20 milioni di euro": Stefano Bandecchi rinviato a giudizio facebook
Unicusano, Stefano Bandecchi rinviato a giudizio per una presunta evasione fiscale da 20 milioni di euro x.com